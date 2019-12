Si è concluso il programma ufficiale di Matera Capitale Europea della Cultura

Una giornata fitta di eventi ha decretato la fine del programma di iniziative per Matera Capitale Europea della Cultura 2019.

Con una cerimonia finale svoltasi alla “Cava del Sole”, si è concluso là dov’era iniziato l’anno straordinario per Matera Capitale europea della Cultura. Un anno denso di attività e iniziative – oltre mille gli eventi realizzati – che ha visto il coinvolgimento di tutta la comunità materana, ma anche della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia. E’ stato garantito il sereno svolgimento di tutte le manifestazioni, con uno sforzo in termini di preparazione ed esecuzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, contribuendo alla migliore riuscita di questo anno incredibile per Matera. A partire dalla cerimonia inaugurale, il 19 gennaio, con eventi distribuiti in più punti della città e in più momenti e che ha visto, tra gli altri, la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

Il 20 dicembre, giornata conclusiva, è arrivato a Matera il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che nel pomeriggio ha incontrato il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini e il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano per fare un bilancio dell’anno, ricco di successi e di grandi numeri per Matera con circa un milione, secondo le stime, di pernottamenti nelle strutture ricettive della città. Oltre a diversi eventi di pregio sparsi per la città, dopo la cerimonia conclusiva, sempre nell’originale location della “Cava del Sole” si è tenuto il concerto conclusivo, con artisti di fama internazionale, tra cui gli Afterhours con Manuel Agnelli, Carmen Consoli, Damon Albarn, a cui è seguita la “Notte Bianca”, con i musei aperti e gratuiti fino alle 2 di notte.