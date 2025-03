Sgominata la “Banda dei Neonati”.

Cassino, Italia – 10 marzo 2025 – La Polizia di Stato ha smantellato un’organizzazione criminale specializzata in furti in negozi e centri commerciali a Cassino. L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Chiara Fioranelli della Procura di Cassino, ha portato all’emissione di otto misure cautelari da parte del GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) del Tribunale di Cassino.

Il gruppo era composto da più nuclei familiari che sistematicamente prendevano di mira i negozi locali. Le indagini hanno rivelato un modus operandi ben strutturato: i membri si muovevano abilmente tra i negozi, usando i propri figli come scudo per evitare sospetti e rendere più difficili i controlli di sicurezza. Mentre alcuni membri distraevano il personale del negozio, altri rubavano merce di valore, spesso nascondendola tra i vestiti o nelle carrozzine.

Dopo mesi di indagini e raccolta di prove, il GIP ha ordinato cinque arresti dei membri chiave della banda e ha imposto restrizioni di residenza a altri tre soggetti coinvolti nelle attività illecite. Questa operazione ha posto fine a una lunga serie di furti che avevano generato allarme tra commercianti e residenti.

Le autorità sottolineano che questa indagine segna un passo significativo nella lotta contro i furti organizzati, che danneggiano l’economia locale e minano la sicurezza pubblica. L’uso di bambini per nascondere attività criminali è un aspetto particolarmente inquietante del caso. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare la situazione per impedire che i minori siano coinvolti in attività illegali fin dalla giovane età e per garantire la sicurezza del territorio.