Seul firma accordo per vendita missili terra-aria a EAU

A margine della giornata nazionale della Corea del Sud ad Expo sono stati firmati accordi preliminari con gli Emirati Arabi Uniti per la vendita di missili terra-aria a medio raggio di Seul alla nazione del Golfo.

Lo riporta l’agenzia sudcoreana Yonhap.

Domenica all’Expo il presidente sudcoreano Moon aveva sottolineato l’importanza strategica della cooperazione in materia di difesa tra le due nazioni.

L’accordo è stato firmato tra Moon e il primo ministro degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Rashid Al Maktoum a Dubai, riporta ancora l’agenzia sudcoreana riferendo come fonte l’ufficio presidenziale. Fonti non ufficiali riportano come valore economico dell’intesa 3,5 miliardi di dollari.

Lo scorso novembre, il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti aveva annunciato l’intenzione di acquisire la tecnologia “hit-to-kill”, missili progettati per intercettare i missili ostili che arrivano ad altitudini inferiori a 40 chilometri.

Il presidente sudcoreano Moon visiterà Riyadh domani, martedì, ed è previsto un incontro con il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman.