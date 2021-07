Settimo giorno senza nuove vittime per Covid in Umbria

Ancora nessuna vittima per Covid è stata registrata in Umbria nelle ultime 24 ore, così come nei precedenti sei giorni. Il numero totale dei decessi dall’inizio della pandemia, dal 24 giugno scorso è così fermo a 1.419.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 30 giugno, sono otto i nuovi casi di positività accertati nell’ultimo giorno, su un totale di 3.609 test analizzati (2.002 antigenici e 1.607 tamponi molecolari). Il tasso di positività complessivo è pari a 0,22 per cento.

In calo i ricoverati: sono 16 in tutto (quattro in meno di ieri) di cui uno (ieri erano tre) in terapia intensiva.

I guariti nell’ultimo giorno sono 60 e gli attualmente positivi 727 (52 in menio di ieri).