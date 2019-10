Settebello del Bayern Monaco che travolge gli Spurs per 7-2

Il Bayern Monaco ha sovrastato 7-2 il Tottenham in Champions League. A Londra gli Spurs sono stati umiliati dai bavaresi nel match valido per la seconda giornata del Gruppo B. La squadra di Pochettino passa in vantaggio al 12’ con Son, ma poi arriva subito il pareggio di Kimmich. A fine primo tempo Lewandowski ribalta il punteggio. Nella ripresa è un dominio della formazione di Kovac, con Gnabry che segna al 53’ e si ripete due minuti dopo. Al 61’ Kane accorcia le distanze su rigore, ma poi all’83’ è ancora Gnabry ad andare a segno. All’87 doppietta di Lewandowski e poi Gnabry cala il poker.

Kovac– “Voglio fare i complimenti a tutta la squadra. Siamo stati un collettivo perfetto. Gnabry ha segnato 4 gol ma io sono felice anche di come ha difeso, è stato il protagonista della partita. Oggi è stata una notte meravigliosa per i tifosi del Bayer Monaco e per il calcio tedesco. Giocare una partita del genere dà emozioni uniche”.

Pochettino- “La finale di tre mesi fa? Magari vi annoierò, ma il calcio è oggi e non ieri. E’ su quello che fai oggi e domani, non su quello che è già successo. Loro segnavano a ogni tocco, è dura da accettare ma bisogna essere forti e andare avanti. L’unico modo per recuperare è reagire e credere in se stessi. Non bisogna trovare un colpevole o provare a scappare dalla situazione”.