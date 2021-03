Sette afghani viaggiavano nascosti in un camion di bare

Nelle zona artigianale delle Bassette, alle porte di Ravenna, la polizia ha scoperto sette clandestini afghani, tra cui due minorenni, nascosti su un autotreno carico di bare. Il mezzo pesante, partito dalla Romania, era diretto ad Ancona.

I sette sono stati identificati durante un controllo di una Volante intervenuta in seguito alla richiesta telefonica di un autista il quale aveva sentito rumori sospetti provenire dall’interno del proprio mezzo. Alla presenza degli agenti, l’uomo ha poi aperto il semirimorchio: da lì sono scesi i sette, tutte senza documenti di identità. A quel punto sono stati rifocillati e accompagnati in Questura per la procedura di identificazione al termine della quale sono stati denunciati a piede libero per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Hanno tutti presentato istanza di protezione internazionale. Per quanto riguarda i due minorenni, sono stati affidati a un idoneo centro di prima accoglienza.