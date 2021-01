Sestri ponente- individuato il gruppo della rapina al portapizze la notte di capodanno

Violenta rapina la notte di Capodanno nelle vie di Sestri Ponente: un portapizze straniero di quarant’anni è stato bloccato, picchiato e rapinato di pizze e scooter da una baby gang di ragazzi italiani poi fuggita senza lasciare traccia. Un raid molto simile a quello avvenuto nei giorni scorsi nelle vie di Napoli e diventato un caso grazie alle immagini choc dell’aggressione riprese con il telefonino da un cittadino. Le indagini sono state avviate dalla polizia. L’aggressione al portapizze di di Sestri Ponente è avvenuta in piazza Baracca, il cuore del quartiere, poco dopo la mezzanotte che ha segnato la fine del 2020 e l’avvento del 2021: il portapizze, che è anche il proprietario di una piccola pizzeria della zona, è stato soccorso dai medici del 118 e costretto a farsi medicare al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove gli sono state riscontrate ferite e contusioni al viso e sul resto del corpo giudicate guaribili in quindici giorni. Le indagini per fare luce sulla brutale e vile aggressione sono state avviate dai poliziotti del commissariato di Sestri Ponente che nel giro di alcuni giorni sarebbero riusciti a circoscrivere il gruppo di giovani di cui fanno parte gli autori della rapina.