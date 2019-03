Sesso e droga con l’amante 14enne: oggi l’interrogatorio dell’infermiera

È fissato per oggi pomeriggio, alle 14, l’interrogatorio di garanzia dell’infermiera di Balangero arrestata dai carabinieri per aver avuto rapporti sessuali con un 14enne che le era stato affidato da un’amica. La donna, difesa dall’avvocato Simone Vallese, sarà sentita in procura a Ivrea dal gip Stefania Cugge e dovrà decidere se fornire la propria versione dei fatti o avvalersi della facoltà di non rispondere.

Dopo l’arresto scattato l’altro giorno, è quindi il momento del primo atto ufficiale del procedimento contro la donna, accusata anche di aver ceduto droga a sua figlia, al suo giovane amante e ai loro amici. La posizione dell’infermiera, da quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare, è comunque complicata.