Sessioni educative sull’ambiente il 15 e 16 giugno 2024 a Terracina, organizzate dal Legambiente

DOPO IL SUCCESSO DELLA GIORNATA DEL MARE 2024 CON SESSIONI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E SIMULAZIONI DI RICERCA TRACCE E RICERCA NIDI A CURA DI TARTADOG ADDESTRATI E CON AUSILIO DEL DRONE PARTECIPATE DALLE CLASSI DELLE SCUOLE, STA PER ENTRARE NEL VIVO PER LA SQUADRA DEI TARTAWATCHERS DI LEGAMBIENTE TERRACINA LA CAMPAGNA TARTALAZIO DI MONITORAGGIO “OCCHIO ALLE TRACCE” E LA CAMPAGNA LIFE TURTLENEST “DISCOVERINGSEATURTLES” CON SESSIONI EDUCATIVE SULLA SPIAGGIA PREVISTE PER IL 15 e 16 GIUGNO SULLE SPIAGGE DI TERRACINA E CON LA CONSEGNA DI TARGHE DI RINGRAZIAMENTO DI LEGAMBIENTE E TARTALOVE AI TRE LIDI CHE HANNO OSPITATO I NIDI DELLE TARTARUGHE CARETTA CARETTA DEL 2021, CON L’AVVIO IN MARE DI 171 PICCOLE CARETTA CARETTA DALLE SPIAGGE DI TERRACINA.

Molta curiosità e numerose classi degli istituti Don Milani di Terracina, Liceo Statale di Terracina e Ist. San Giuseppe di Terracina ed altri cittadini e ragazzi interessati, presenti presso lo stand.n.1 di Legambiente sull’arenile di Terracina, installato nel Campus della Giornata del Mare del 30 aprile scorso, dove si sono svolte diverse iniziative educative.

Le iniziative sono state centrate sia sulla presentazione, a cura della Biologa Beatrice Berardi dell’Ufficio Biodiversità di Legambiente Nazionale, del nuovo educational kit progettato da esperti di biodiversità e biologia marina per spiegare, con l’ausilio di modellini e cartelli, l’importanza della tutela delle tartarughe marine, il loro ciclo vitale, il loro habitat e la necessità di convivere con loro anche alle nostre latitudini a causa del riscaldamento dei mari, che sulla simulazione della ricerca dei nidi di tartarughe sulla spiaggia con l’ausilio di cani (tartadog) appositamente addestrati da istruttori ENCI, e in particolare abbiamo avuto l’onore di ospitare presso il nostro stand il tartadog Paco con l’addestratore ENCI Mario Fortebraccio, e per finire è stato presentato un drone ultimo modello per l’avvistamento delle tracce e la rilevazione dei nidi sulle spiagge, drone che è stato poi consegnato ai tartawatchers di Terracina per essere utilizzato per la prossima imminente stagione di monitoraggio.

A breve infatti partirà la campagna Tartalazio “Occhio alle Tracce”, con l’obiettivo di identificare le tracce della ovodeposizione e censire i nidi sui nostri litorali e la squadra dei Tartawatchers di Legambiente Terracina sarà subito pronta con il drone per velocizzare e perfezionare il monitoraggio di tracce e nidi, confidiamo anche con ausilio di tartadog. Legambiente Terracina sta poi organizzando con la sua squadra di Tartawatchers, di concerto con il progetto Life Turtlenest e con il Comune di Terracina, sottoscrittore del protocollo Life Turtlenest, per il weekend 15 e 16 giugno p.v. una sessione di educazione ambientale itinerante con l’educational kit condotta da Beatrice Berardi presso i lidi comunali che prevedono accessi per tutti anche per i disabili, e che entrerà nella lista di eventi associati alla campagna di sensibilizzazione Discoveringseaturtles, dedicata ai turisti e alle comunità locali per informare le persone circa le minacce che gravano sulle tartarughe marine sia in mare che durante il periodo di nidificazione, e le buone azioni che invece possono contribuire a conservare le tartarughe e i loro piccoli.

Durante lo stesso weekend verranno consegnate al Comune di Terracina (per il lido Galatea gestito dall’Azienda Speciale del Comune), al lido Sirenella Beach e al lido Onda Marina una targa di Legambiente e Tartalove, la campagna di Legambiente per la salvaguardia delle tartarughe marine della specie Caretta caretta, in memoria dei tre nidi di tartaruga protetti durante l’estate 2021, una estate eccezionale a Terracina per numero di ovodeposizioni e per nidi vitali, con ben 171 piccoli esemplari di tartaruga caretta caretta che hanno preso il largo proprio dalle spiagge di Terracina.

Per diventare volontari e prendere parte alle attività dei Tartawatchers è possibile chiedere informazioni scrivendo a legambiente.terracina@gmail.com .