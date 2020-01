Servizio tutela minori, Patrizia Fiordaliso alla guida

E’ attivo il Servizio tutela minori voluto dal Papa e istituito a Genova da Bagnasco. «Si tratta di una designazione che arriva con tempestività in adempimento alle linee guida della Santa Sede: e la speranza è che non ci sia mai bisogno di ricorrere a lei».

Con queste parole il cancelliere Michele De Santi ha comunicato il nome prescelto dal cardinale Angelo Bagnasco per la guida della commissione diocesana incaricata d’intervenire in caso di denunce di abusi subiti da minorenni o soggetti fragili da parte di sacerdoti.

Si tratta di Patrizia Fiordaliso, 57 anni, savonese di Cairo Montenotte, psicologa e psicoterapeuta. Sarà affiancata da esperti di diritto e della formazione.

«Le recenti “Linee Guida per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili” emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana – spiega in una nota il direttore dell’Ufficio comunicazioni della Curia, monsignor Silvio Grilli – prevedono, tra l’altro, la costituzione del Servizio Regionale per la Tutela dei Minori, del quale faccia parte un Referente per ogni Diocesi».“