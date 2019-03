Servizio telefonico 24/7 per superare barriere linguistiche in farmacia

Arriva a Matera “Translaid”, un servizio di traduzione simultanea attivo 24/7, per poter vendere e acquistare farmaci in 11 lingue.

Lunedì 25 marzo alle 11 verrà presentato a Matera Translaid, servizio telefonico di traduzione simultanea per le farmacie. Presso la Sala Mandela del Comune di Matera verranno descritte le caratteristiche del servizio di traduzione, attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Translaid sarà attivo per tutto il 2019 e permetterà di superare le barriere linguistiche all’interno delle farmacie, grazie a una semplice chiamata ad un interprete sempre disponibile. Nel territorio materano hanno già aderito 30 esercizi farmaceutici, all’esterno dei quali saranno applicate apposite etichette adesive per segnalare la disponibilità del servizio. Translaid offre la traduzione simultanea in 11 lingue, come comunicato in una nota da Federfarma di Matera. Ulteriori materiali informativi saranno disponibili all’interno delle farmacie aderenti, ma anche in strutture alberghiere e affini.

L’idea di promuovere anche in Basilicata il progetto di farmacia multilingua nasce dalla collaborazione tra Federfarma Matera e Vim Farmaceutici con il sostegno di Teva Italia e il patrocinio del Comune di Matera, della Amministrazione Provinciale e della Fondazione Matera Basilicata 2019. L’esigenza si è manifestata con l’afflusso di turisti che giungono a Matera ogni giorno per visitare la Capitale Europea della Cultura 2019, e spesso nelle farmacie si trovano in difficoltà ad acquistare ciò di cui hanno bisogno. Il cliente straniero può identificare una delle farmacie aderenti dalle pellicole apposite poste nei vetri esterni e poi indicare al farmacista la sua lingua. A quel punto sarà il farmacista a collegarsi alla linea corretta, e si potrà procedere facilmente alla transazione grazie all’interprete di Translaid.