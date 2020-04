L’Italia è storicamente un Paese legato – se non addirittura imprigionato – alle proprie tradizioni e il calcio non fa eccezione, anzi forse estremizza questa attitudine. Per questo è difficile ritrovare nei loghi delle squadre italiane una sconnessione totale fra vecchie e nuove versioni: resta sempre un ancoraggio al passato che restituisca al tifoso quell’idea di storicità e senso di appartenenza che il logo è capace di rievocare. Il caso più emblematico è inevitabilmente quello della Juventus, che nel 2017 ha iniziato il rebranding a partire da un logo rivoluzionario – realizzato in collaborazione con Interbrand, azienda leader nella brand consultancy – non solo a livello italiano: nessuna big aveva (ed ha) mai azzardato così tanto in questo senso.