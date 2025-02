Serie A, Roma-Monza: i giallorossi ospitano i brianzoli

In questo fine settimana si sono affrontate tutte le squadre diper la 26^ giornata di campionato. Il turno non è però ancora finito, c’è infatti in programma l’ultima sfida del calendario: si tratta del posticipo tra, che scendono in campo la sera di2025 a partire dalle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma.La squadra di Ranieri ha bisogno di dare continuità ai successi del campionato, mentre invece i ragazzi di Nesta – che nel frattempo è tornato in panchina dopo la parentesi Bocchetti – devono necessariamente trovare il modo di uscire dall’ultimo posto in classifica. Effettua il login su Rtbet Italia per conoscere tutti i pronostici aggiornati e le quote scommesse in merito a questa partita.

Serie A, Roma-Monza: come arrivano le due squadre

La cura Ranieri sta funzionando alla grande in campionato, dove la Roma sta rimontando punti importanti alla luce di come era iniziata la stagione. Dopo la vittoria esterna di misura a Parma per 0-1 di domenica scorsa, i giallorossi contano 37 punti in classifica e si trovano al 9^ posto, alle spalle di Milan e Bologna appaiate a +4 (anche se con una partita ancora da recuperare). Prima ancora era arrivato il successo di Venezia e poi il pareggio casalingo contro il Napoli capolista. L’obiettivo della Roma a questo punto è quindi la qualificazione ad una prossima competizione europea.

Situazione diametralmente opposta quasi per il Monza, che sta vivendo la peggior stagione da quando è in Serie A. Oggi in panchina c’è Nesta, lo stesso allenatore che aveva cominciato l’anno, ma in mezzo c’è stata la negativa parentesi di Bocchetti. Settimana scorsa quantomeno i biancorossi hanno tentato di smuoversi, pareggiando in casa a reti inviolate per 0-0 contro il Lecce. L’ultima vittoria dei brianzoli però è arrivata oltre un mese fa in casa contro la Fiorentina. Il Monza si trova quindi all’ultimo posto in classifica con soli 14 punti conquistati, a -2 dal Venezia penultimo e a -7 dall’Empoli quartultimo e salvo.

Serie A, Roma-Monza: precedenti e statistiche

Roma e Monza si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni solo 8 volte: 5 vittorie dei giallorossi, 2 pareggi e 1 successo dei biancorossi.

Nelle uniche 3 partite disputate all’Olimpico, la Roma ha sempre vinto: l’ultima è l’1-0 nell’ottobre del 2023. L’unico successo nella storia del Monza invece non è arrivato in campionato ma in Coppa Italia, durante il girone nell’agosto del 1988: il match terminò 2-1. Da allora i giallorossi hanno ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi, di cui l’ultimo è proprio la gara d’andata: nell’ottobre del 2024 al Brianteo è infatti finita 1-1.