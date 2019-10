Serie A più equilibrata degli ultimi anni

In Serie A ,un’analisi de Lo Slalom ha evidenziato che nelle prime 9 giornate Juventus, Inter, Atalanta e Napoli hanno combinato per 82 punti. In termini di paragone nella scorsa stagione le prime quattro in classifica a questo punto del campionato ne avevano 83 mentre due anni fa il calcolo saliva sino a 92 su 108. La Juventus di Maurizio Sarri, con 23 punti, è la capolista più lenta degli ultimi tre anni dato che sempre i bianconeri nella scorsa stagione e il Napoli in quella precedente ne avevano raccolti 25. L’Atalanta, oggi terza con 20 punti, due anni fa sarebbe stata quinta e lo stesso discorso vale per il Napoli di Carlo Ancelotti che non si trovava -6 dalla vetta in questo punto della stagione dal 2014 e che in proiezione con i suoi 17 punti due anni fa si sarebbe trovato al settimo e non al quarto posto.