Serie A: i risultati delle partite della settima giornata

Finisce 0-0 tra Torino e Napoli. Pessime notizie dall’infermeria per la Roma che perde Diawara per menisco rotto, e Dzeko che dovrà essere operato allo zigomo.

Vittorie Atalanta e Fiorentina, pareggi per la Lazio e la Roma. Fine partita nervoso all’Olimpico, con il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, espulso dall’arbitro Massa con un doppio giallo. Al fischio finale della partita contro il Cagliari, terminata 1-1, il tecnico portoghese visibilmente nervoso è entrato in campo per protestare pesantemente all’indirizzo del fischietto di Massa che poco prima aveva annullato un gol di Kalinic, viziato da un fallo. Ne è nato un parapiglia, soprattutto con lo staff dell’allenatore della Roma, con Fonseca prima ammonito e poi espulso, mentre la terna arbitrale a centrocampo aspettava che il clima si calmasse prima di rientrare negli spogliatoi. “Siamo molto molto molto amareggiati. E’ un dato di fatto intanto che alla Roma manca più di qualche rigore, vedi i casi di Bologna e Lecce. Oggi poi è stato assurdo. L’arbitro è stato indisponente, ha creato nervosismo in una partita tranquilla e, colmo dell’assurdo, ha annullato un gol di Kalinic che è impensabile non dare”. Dopo l’ira di Fonseca in campo, arriva quella del ds della Roma, Gianluca Petrachi, che ai microfoni di Sky parla di “partita falsata”. “Con noi, poi non vanno mai a rivedere la Var”, conclude.

I risultati delle partite

Brescia – Sassuolo Rinviata

SPAL – Parma 1 – 0

Verona – Sampdoria 2 – 0

Genoa – Milan 1 – 2

Fiorentina-Udinese 1 – 0

Atalanta-Lecce 3 – 1

Bologna-Lazio 2 – 2

Roma-Cagliari 1 – 1

Torino-Napoli 0 – 0

Inter-Juventus Posticipo