Serie A- i club vogliono certezze sulla ripresa del campionato e si avvicinano a Conte

La la Lega di Serie A vuole certezze per quanto riguarda il destino del campionato. I club si chiedono cosa succederà il 18 maggio maggio perché riavviare tutta la macchina organizzativa soltanto per gli allenamenti non avrebbe poi molto senso. C’è però pure un’altra considerazione: i club vorrebbero un interlocutore diverso per via della rilevanza economica e sociale del calcio.

In particolare, i club di Serie A vorrebbero interagire direttamente con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che si è occupato di sport aprendo agli allenamenti individuali dal 4 maggio e di gruppo dal 18. Per quanto riguarda la seconda ipotesi, però, il decreto ministeriale si ferma al giorno prima e quindi i club temono un altro rinvio di questa situazione ormai sempre più incandescente.