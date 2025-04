Sergio Castellitto insignito della Laurea Honoris Causa dall’Università del Molise: un tributo all’arte e un appello per la regione

L’Università degli Studi del Molise ha conferito oggi, 3 aprile 2025, la Laurea Magistrale Honoris Causa in Letteratura e Storia dell’Arte a Sergio Castellitto, figura di spicco nel panorama cinematografico italiano e internazionale. La cerimonia, tenutasi a Campobasso, ha celebrato il contributo significativo dell’attore, regista e sceneggiatore alla cultura e alla promozione dell’arte.

Alla presenza del Rettore Luca Brunese, della Direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione Giuliana Fiorentino, e del Professor Lorenzo Canova, l’evento ha visto Castellitto ricevere il prestigioso riconoscimento e tenere una lectio magistralis che ha toccato temi centrali come la libertà di espressione, il ruolo della cultura nella società contemporanea e l’evoluzione del cinema.

Castellitto ha espresso profonda gratitudine per l’onorificenza, sottolineando il suo legame speciale con il Molise: “Lo considero un dono per il quale provo la più grande gratitudine… sento una connessione speciale con questa terra”. Ha inoltre evidenziato il potenziale cinematografico inespresso della regione, definendola “un luogo straordinario dal punto di vista naturalistico”. L’attore ha auspicato la creazione di una Film Commission regionale, ispirandosi ad esempi virtuosi come Puglia, Toscana e Basilicata.

Nella sua lectio magistralis, Castellitto ha posto l’accento sull’importanza della cultura come “gesto di libertà, lontano da qualsiasi utilizzo politico”, e ha espresso preoccupazione per la trasformazione del consumo cinematografico, con il passaggio dalle sale cinematografiche ai “divani di casa”.

Un momento particolarmente commovente è stato il ricordo dell’attrice molisana Paola Cerimele, prematuramente scomparsa, e del suo provino per il film “Non ti muovere”. Castellitto ha poi condiviso riflessioni sul suo percorso professionale, citando l’interpretazione di Padre Pio come “una delle più emozionanti della mia carriera”.

La cerimonia si è conclusa con la firma della pergamena e il conferimento ufficiale della Laurea Magistrale Honoris Causa, un riconoscimento all’arte e all’impegno di Sergio Castellitto, e un auspicio per un futuro in cui il Molise possa valorizzare appieno il suo patrimonio culturale e naturalistico.