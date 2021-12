Sequestrati 4.500 abiti e scarpe a marchio contraffatto

Abiti e scarpe con marchi contraffatti esposti come in un negozio in un appartenuto dei vicoli genovesi.

La guardia di finanza insieme alla polizia locale ha scoperto il laboratorio del falso e ha sequestrato 4.500 pezzi tra vestiti, scarpe e accessori oltre alle etichette dei marchi più prestigiosi e diverse macchinari per applicare le targhette.

Una persona è stata denunciata. Nelle scorse settimane sono stati sequestrati circa 12 mila pezzi di merce contraffatta sempre nel centro storico genovese.