Separazione tra Totti e Ilary Blasi: Iovino sarà sentito, Ilary presenterà una lista di amanti dell’ex

Nuovi sviluppi nella causa di separazione

La causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce di nuovi elementi, portando i due protagonisti a confrontarsi in tribunale per chiarire il tradimento che ha condotto al termine del loro matrimonio. Secondo quanto riportato da Repubblica, i magistrati hanno accettato di ascoltare Cristiano Iovino, indicato dall’ex calciatore della Roma come presunto amante della sua ex moglie.

La testimonianza di Cristiano Iovino

Iovino ha già esposto pubblicamente la sua versione dei fatti, sostenendo di aver avuto una relazione con Ilary durante il periodo in cui era ancora sposata con Totti, continuando poi a frequentarla fino al momento dell’incontro tra la conduttrice e il suo nuovo compagno, Bastian Muller. Tale incontro, stando a quanto raccontato, sarebbe avvenuto a New York, anche se al momento della separazione ufficiale di Totti e Ilary la situazione era già pubblica. Si prevede che in tribunale Iovino ribadirà quanto già dichiarato in un’intervista al Messaggero, versione dei fatti che è stata smentita da Ilary, la quale ha definito il loro rapporto come un semplice incontro per un caffè. La testimonianza del personal trainer potrebbe complicare la posizione di Blasi nella causa di separazione.

La contromossa di Ilary Blasi: una lista di presunti amanti di Totti

Secondo quanto riportato da Repubblica, Ilary avrebbe deciso di rispondere alle accuse dell’ex marito presentando in tribunale una lista di presunti amanti di Totti, al fine di attribuirgli la responsabilità della fine del matrimonio. Inoltre, nel suo libro “Che stupida”, la conduttrice lascia intendere che la relazione tra Totti e Noemi Bocchi potrebbe essere iniziata già nel gennaio 2021, un’indiscrezione che potrebbe cambiare radicalmente la percezione della vicenda. L’obiettivo di entrambi gli ex coniugi è chiaro: stabilire chi dei due abbia tradito per primo. Resta da vedere da che parte si schiererà il tribunale.