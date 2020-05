Seconda fase: pediatri Valle d’Aosta, no a rientro anticipato a scuola

Si metterebbero a rischio intere famiglie

I pediatri di libera scelta della Valle d’Aosta si oppongono all’ipotesi di anticipo del rientro nelle scuole, a maggio e per tutto giugno, su cui sta lavorando la giunta regionale.

“Ci siamo dichiarati in generale contrari a una ripresa anticipata, che non avesse le garanzie necessarie e che potrebbe esporre a rischio di creare situazioni difficili da controllare senza una preparazione adeguata”, spiega il pediatra Fabio Bagnasco, uno dei referenti sindacali auditi oggi dalla quinta commissione del Consiglio regionale che si occupa di servizi sociali.