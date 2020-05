Se le opere sono state eliminate, niente confisca

l’articolo 7 esclude la possibilità di irrogare unasanzione penalenei confronti di una persona senza l’accertamento e una previa declaratoria della sua penale responsabilità

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12640 del 22 aprile 2020, intervenendo in tema di lottizzazione abusiva ha affermato che la effettiva e integrale eliminazione di tutte le opere eseguite e dei pregressi frazionamenti cui sia conseguita la ricomposizione fondiaria e catastale dei luoghi nello stato preesistente, rende superflua la confisca perché misura sproporzionata alla luce dei parametri di valutazione del principio di protezione della proprietà di cui all’art. 1 del Prot. n. 1, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia. In altre parole, secondo i Supremi Giudici vale il principio di protezione della proprietà di cui all’art.1del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU nella citata sentenza sui ricorsi relativi alle confische disposte in assenza di sentenza di condanna per fatti di lottizzazione abusiva nelle zone di Punta Perotti in Puglia, Golfo Aranci in Sardegna e nell’area del Comune di Reggio Calabria.

Come si ricorderà la pronunzia, sollevando più di qualche obiezione sull’interpretazione data, statuì che vi era stata violazione dell’articolo 7 (principio di legalità) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nei confronti di tutte le società ricorrenti. Al contempo i Giudici europei affermavano che non vi era stata violazione dell’articolo 7 per quanto riguarda il ricorrente persona fisica e, all’unanimità, che vi era stata una violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1 (protezione della proprietà) nei confronti di tutti i ricorrenti. I ricorrenti, in particolare, avevano sostenuto che la confisca urbanistica prevista dall’art. 44, co. 2, DPR n. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) non fosse dotata di sufficiente base legale.