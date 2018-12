Sdoppiamento della Normale al sud: è polemica

Dopo l’annuncio dello sdoppiamento della Scuola Normale di Pisa al sud è iniziata una polemica con il centrodestra.

La Scuola Normale di Pisa avrà una sede anche nel sud Italia. Tutto ciò ha scatenato aspre polemiche con il sindaco della città Michele Conti.

Egli infatti ha dichiarato che: “Ho appreso con stupore che la commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato nottetempo un emendamento che di fatto snatura la Scuola Normale Superiore: la maggioranza di governo ci ripensi, si ravveda e faccia marcia indietro sull’istituzione di un inutile distaccamento Meridionale che addirittura dovrebbe, dopo un triennio di sperimentazione, diventare autonomo, mettendosi di fatto in concorrenza con la stessa sede storica pisana. Non è smembrando una delle eccellenze del mondo universitario di questo Paese che si favorisce la ricerca o la divulgazione delle conoscenze”.

Il direttore della Scuola Normale, Vincenzo Barone, ha risposto che: “”Il sindaco di Pisa ha una visione brianzola della città, che non mi appartiene. Su questa vicenda sbaglia. Queste risorse non sarebbero comunque mai arrivate a Pisa, sono destinate al sud e provengono dal Mef e non dal Miur. Lega e M5S ripetono continuamente di essere legittimati nelle loro decisioni dal voto popolare e dalla maggioranza degli italiani che li sostengono e per questo dicono di voler attuare il loro programma. Ebbene, io avevo scritto chiaramente nel mio programma elettorale che volevo portare la Normale a Napoli e costruire una costellazione di Normali in giro per l’Italia con Pisa capofila e centro decisionale di questo network, se Conti non è d’accordo si faccia eleggere direttore della Normale. Non mi faccio dire cosa fare da chi è esterno alla nostra istituzione”.