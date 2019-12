Scuole sicure: Veneto riceve 120 milioni dal MIUR

Scuole venete ricevono 120 milioni dal MIUR.

“I tempi del percorso burocratico statale sono stati lunghi, ma come Regione abbiamo portato a termine molto rapidamente il lavoro di nostra competenza; ora, le scuole del Veneto potranno godere di un importante finanziamento statale, circa 120 milioni di euro, per le opere edili necessarie alla manutenzione e alla messa in sicurezza. È un traguardo importante a beneficio dei nostri cittadini, prima di tutto per i nostri giovani ma anche per le loro famiglie che sostengono impegni non banali per l’istruzione dei figli ed è giusto che trovino una giusta risposta in servizi a cominciare da ambienti adeguati e sicuri”.

Commenta così il vicepresidente della Regione del Veneto e assessore al Patrimonio Gianluca Forcolin, l’approvazione da parte della Giunta regionale della delibera con cui si dà mandato agli uffici competenti di procede alla stipula del mutuo per la somma che il MIUR ha messo a disposizione delle scuole venete e che potrà valere già sulla programmazione per il triennio 2018-2020. Stipula, prevista prima della fine dell’anno.

“Con decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca (MIUR) del 12 settembre 2018 sono state individuate le somme a disposizione di ogni Regione per gli investimenti di edilizia scolastica programmati nel proprio territorio – spiega Forcolin -. Per il Veneto abbiamo ottenuto 119.821.005,43 euro che, tuttavia, sono rimasti fermi in attesa dell’autorizzazione dei Ministeri competenti alla stipula del mutuo. Il nulla osta dal Ministero dell’Economia e delle Finanza c’è stato solo lo scorso 4 novembre. Questo significa che è nell’ultimo mese che le Regioni sono state autorizzate ad avviare la procedura necessaria per la contrazione dei mutui”.