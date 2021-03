Scuole sicure: al Molise oltre 9 milioni di euro

Oltre 9 milioni di euro alle scuole superiori molisane per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e costruzione di nuovi edifici. Sono risorse stanziate con il decreto legge 104/2020 voluto dal Governo Conte 2.

In particolare, circa 6,6 mln di euro andranno alla Provincia di Campobasso e circa 2.3 a quella di Isernia.

“In questo modo – ha commentato il parlamentare molisano Antonio Federico (M5s) – trova concretezza l’iniziativa del Governo Conte che, grazie all’allora ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha voluto e stanziato il finanziamento per ridisegnare il panorama delle strutture scolastiche in un Paese che ha sempre lamentato carenze pesanti e generalizzate”. Le risorse economiche sono assegnate direttamente alla Province, “proprio come voluto da Lucia Azzolina – ha spiegato Federico – per velocizzare l’attribuzione dei fondi e quindi accelerarne l’utilizzo quanto più possibile. Toccherà quindi agli enti provinciali saper dare concretezza a questa opportunità.