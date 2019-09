Scuole chiuse a Sabaudia, l’ordinanza del sindaco

La suddetta ordinanza si è resa necessaria dopo i nuovi campionamenti effettuati in data 25 settembre dal personale Arpa Lazio su tutti i plessi interessati dalla chiusura, di cui ancora non si conoscono gli esiti.

Al fine di dare avvio all’attività didattica, garantendo il diritto allo studio, l’Amministrazione ha messo a disposizione dei due Istituti comprensivi delle strutture alternative idonee allo svolgimento delle lezioni in orario antimeridiano e/o pomeridiano. In aggiunta agli edifici comunali, ha ricevuto la disponibilità di locali idonei dai Comandi delle diverse Forze Armate di stanza sul territorio e dagli Istituti comprensivi dei Comuni limitrofi. Entro e non oltre lunedì 30 settembre, i dirigenti scolastici dovranno comunicare all’Ente il piano organizzativo, affinché si giunga ad un regolare inizio della totale attività entro e non oltre il 2 ottobre 2019.

L’ordinanza sindacale è consultabile sull’albo pretorio del Comune di Sabaudia.

L’Amministrazione comunale ringrazia le Forze Armate e Militari, le associazioni e le strutture ricettive per aver messo a disposizione i loro locali per lo svolgimento dell’attività didattica. Si ringraziano parimenti i docenti delle scuole per il supporto dato e per la gestione della emergenza.