Scuola:420 nuove assunzioni in Molise,poche per la Cgil

“Il Ministero dell’Istruzione ha destinato al Molise un contingente di 420 nuove assunzioni di docenti a tempo indeterminato, ma non basteranno a dare risposte alle esigenze di stabilità”. A dirlo è il segretario regionale della Flc Cgil Molise, Pino La Fratta, in seguito alla pubblicazione del Decreto Ministeriale 228 del 23 luglio 2021.

“I numeri annunciati – proseguito La Fratta – serviranno a malapena a garantire il turn over e, in molti casi, si tratta di posti non assegnati nelle precedenti tornate di immissioni in ruolo. Prevediamo che moltissimi posti resteranno privi di titolare, soprattutto nella scuola secondaria di I e II grado.

Scelte più coraggiose sulla procedura straordinaria di assunzioni da GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze), come avevamo da tempo suggerito, avrebbero permesso di assegnare l’intero contingente”. In riferimento alla riapertura delle scuole a settembre, il sindacalista dichiara: “Per garantire la frequenza in classe in presenza e in sicurezza sarebbe indispensabile, da subito, l’assegnazione dell’organico aggiuntivo “Covid”. Occorrono indicazioni nazionali per i trasporti, tavoli locali di coordinamento con la partecipazione delle organizzazioni sidacali, screening per una fotografia iniziale delle condizioni di diffusione del virus e per il monitoraggio periodico di eventuali focolai. Si tratta – conclude – di misure da attivare immediatamente: in assenza di interventi tempestivi, l’avvio in presenza e in sicurezza dell’anno scolastico resterà solo un proclama privo di contenuti”.