Scuola, ipotesi riapertura il 18 gennaio

Il 6 gennaio si avvicina e con esso il termine della validità dell’ultimo decreto sulle norme anti-Covid. Il premier Conte oggi ha convocato i capidelegazione della maggioranza per fare il punto sulla situazione. Per il dopo Feste, l’Italia potrebbe prendere due strade: riformulare i criteri legati all’indice Rt per decretare zone arancioni e rosse regionali e istituire zone rosse nei fine settimana sull’intero territorio. Per quanto riguarda la scuola, secondo fonti di governo la riapertura potrebbe slittare al 18 gennaio.