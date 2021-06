Scuola: in Basilicata si ricomincerà il 13 settembre

In Basilicata l’anno scolastico 2021-2022 inizierà il 13 settembre 2021 e si concluderà l’8 giugno 2022 per la scuola primaria e secondaria, e il 30 giugno 2022 per la scuola dell’infanzia. E’ quanto stabilito in una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Formazione, Francesco Cupparo, precisando la possibilità per le scuole “di anticipare per un massimo di tre giorni la data di inizio delle attività didattiche, sulla base di comprovate esigenze”.

Il calendario prevede complessivamente 209 giorni utili di lezione per la scuola primaria e secondaria e 228 giorni per la scuola dell’infanzia. E’ stato inoltre disposto che le istituzioni scolastiche, “definiscano gli eventuali adattamenti del proprio calendario tenendo conto anche di eventi non prevedibili che possono comportare la sospensione o la riduzione del servizio scolastico”.