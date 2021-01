Scuola: Genova, 32 bus granturismo per ritorno in presenza

Con il ritorno degli studenti delle scuole superiori a partire dal prossimo lunedì, come confermato anche dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Comune di Genova è pronto con il piano degli autobus extra per gli studenti. Lo ha detto il sindaco Marco Bucci durante il punto stampa Covid.

“Il piano prevede 20 linee di autobus normali che saranno però servite anche da scuolabus riservate agli studenti, si tratterà di mezi granturismo, per i quali ci siamo rivolti ad aziende private – ha detto Bucci – avremo quindi 32 autobus a disposizione e due orari di ingresso e due di uscita scaglionati per consentire un minore affollamento dei mezzi pubblici e dare a tutti la possibilità di utilizzare questi scuolabus”. Il piano è pronto, assicura il sindaco: “Siamo pronti a partire da lunedì mattina, questo comporterà un extra costo ma con sovvenzioni che arrivano dallo Stato siamo coperti per due o tre mesi”