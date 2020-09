Scuola: 15% personale ha fatto test sierologico in Liguria

Ad oggi solo il 15% del personale scolastico attivo in Liguria, circa 3.750 su 25 mila unità, si è rivolto al proprio medico per effettuare i test sierologici gratuiti sulla positività al covid messi a disposizione da Alisa. Lo spiega il commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli oggi pomeriggio a Genova a margine della presentazione del piano regionale per la riapertura delle scuole. “E’ chiaro che si tratta di test su base volontaria, ci attendiamo dei numeri maggiori nei prossimi giorni”, commenta.