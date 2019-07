Scritta Salvini gay su muro rifugio parco Portofino

“Il muro della struttura che ospita il rifugio per escursionisti al Semaforo Vecchio del Parco di Portofino è stato danneggiato con la scritta a caratteri cubitali ‘Salvini gay'”. Lo denuncia in una nota il consigliere regionale ligure della Lega Alessandro Puggioni. “L’edificio si trova nel punto più alto del promontorio ed è raggiungibile percorrendo diversi sentieri. La strada più breve prevede una camminata in salita di circa 45 minuti dal parcheggio di Portofino Vetta.

Insomma, non si passa di lì per caso e non è proprio dietro l’angolo a portata di tutti – afferma il consigliere -. Questi ‘democratici’, ‘educati’ e ‘civili’ escursionisti, forse paladini dell’ambiente, dopo aver scarpinato in uno dei parchi più belli d’Italia e d’Europa, giunti nella radura del rifugio che hanno fatto? Si sono goduti la bellezza del paesaggio? Non lo so. Senz’altro hanno trovato il tempo per deturpare un bene pubblico”.