Scoppia una bombola di gas in spiaggia a Grado: due friulani in ospedale, uno è grave

Stavano preparando una grigliata quando all’improvviso è scoppiata una bombola del gas e ha ustionato due uomini, rispettivamente di 43 e 58 anni, originari della provincia di Udine. Per uno dei due (in gravi condizioni) si è reso necessario il trasporto in elicottero all’ospedale del capoluogo friulano. Lo scoppio della bombola è avvenuto in località Anfora poco dopo le 12 e sul posto è intervenuto un battello dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado che si trovava già in mare per le attività di “Mare sicuro”.

I due uomini erano arrivati a Grado assieme alla famiglia e ad alcuni amici. La Capitaneria di porto ha quindi imbarcato, presso Molo Torpediniere, il personale medico e poi trasportarlo sul luogo dell’incidente. Il secondo infortunato con la moglie, il figlio ed il personale medico è stato trasportato al Molo Torpediniere di Grado per il successivo trasferimento in ospedale a Monfalcone a mezzo ambulanza.