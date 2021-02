Scontro tra auto, una si ribalta, molto grave bimba due anni

C’è anche una bimba di due anni, le cui condizioni dalle prime informazioni sarebbero molto gravi, tra le persone ferite nel pomeriggio in uno scontro tra due auto sulla Provinciale Osimana a Polverigi. Dopo l’impatto tra le due vetture, una si è ribaltata.

Sul posto cinque ambulanze di Croce Gialla, Croce Rossa e 118, ma anche I vigili del fuoco e polizia locale di Agugliano. La piccina è stata trasportata d’urgenza dalla Croce gialla all’ospedale materno infantile ‘Salesi’ di Ancona in codice rosso. In gravi condizioni sarebbero anche altre quattro persone tra cui un ragazzo. Tutti sono stati portati in ospedale con i vari mezzi per gli accertamenti e le cure del caso.

I Vigili del fuoco hanno estratto una persona dall’auto rovesciata, insieme al personale medico, utilizzando divaricatore e cesoia idraulica.