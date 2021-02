Scontro tra auto a Cagliari, due giovani in ospedale

Incidente stradale oggi pomeriggio in via Is Cornalias a Cagliari. Un 24enne e una 36enne sono stati trasportati al Brotzu e al Policlinico in codice rosso.

Il 24enne al volante di una Opel Agila per cause non ancora accertate si è scontrato con la Fiat 500 guidata dalla 36enne. I due conducenti sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due giovani in ospedale, le loro condizioni sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.