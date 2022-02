Scontro moto-monopattino, deceduto anche il ferito

– E’ deceduta stamani in ospedale la seconda persona coinvolta nel grave incidente stradale che si è verificato ieri sera a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, e che ha visto coinvolti una moto e un monopattino elettrico.

Lo hanno confermato carabinieri di Milano.

Il conducente del micro veicolo era morto sul colpo, e stamani è mancato anche il motociclista, che era stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Le due vittime dell’incidente sono un 39enne, marocchino irregolare, che si trovava sul veicolo elettrico, e un 61enne del posto alla guida di una moto di grossa cilindrata. Dalle prime informazioni sui rilievi effettuati dai carabinieri, ieri sera, sembra che il conducente del monopattino stesse attraversando la strada dove si è verificato lo scontro, e sarebbe stato investito dal motociclista. Non è dato sapere, al momento, se ci siano state manovre azzardate del piccolo mezzo e se fosse dotato di luci o meno, come anche la velocità della moto