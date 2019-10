Scontro moto-auto al casello di Genova Nervi, morto il 42enne Fabio Lo Re

GENOVA – Incidente mortale sulla A12 Genova-Sestri Levante, nei pressi della stazione di Genova Nervi. Un quarantenne è morto a causa della scontro tra un’auto e la moto che conduceva. Per qualche ora è rimasto chiuso il casello, sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti subito i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Secondo una prima ricostruzione il centauro, Fabio Lo Re, avrebbe perso il controllo della moto durante un sorpasso, finendo così nella corsia opposta dove viaggiava la macchina. L’uomo, 42 anni, è caduto a terra. I medici del 118 hanno provato a rianimarlo ma senza riuscirci. Il pubblico ministero Andrea Ranalli ha fatto sequestrare i due mezzi coinvolti e nelle prossime ore incaricherà il medico legale per l’autopsia.