Scontro frontale sulla 195 a Giorgino, un morto e un ferito

E’ di un morto e un ferito grave il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco prima delle 14 lungo la Statale 195 all’altezza di Giorgino, all’uscita di Cagliari.

La vittima è un giovane di cui non si conoscono ancora le generalità, mentre il ferito è stato trasportato al Brotzu in gravi condizioni.

Per cause ancora non accertate si sono scontrate frontalmente due auto. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La polizia municipale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e per far defluire il traffico che sta subendo forti rallentamenti.