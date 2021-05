Scontro frontale nel Parmense, morto un nonno e la nipote

Due persone sono morte attorno all’ora di pranzo lungo la tangenziale di Fidenza. Nello scontro frontale fra un mezzo pesante e una vettura hanno perso la vita gli occupanti dell’auto, rimasti schiacciati nell’abitacolo.

Si tratterebbe di un nonno e della sua nipote. Ferito, ma non in gravi condizioni, l’autista del camion. Sul luogo dell’incidente, oltre al personale del 118, anche vigili del fuoco e carabinieri. Il traffico lungo l’arteria che da Parma porta verso Fiorenzuola è rimasta chiusa per diverse ore.