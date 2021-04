Scontro fra auto, un morto e due feriti a Subbiano

In uno scontro frontale tra due auto a Santa Mama di Subbiano (Arezzo) è morto un 26enne, mentre un 23enne è stato trasportato in gravi condizioni alle Scotte di Siena in ambulanza. Un altro ferito, 73 anni, è stato trasportato all’ospedale di Bibbiena con codice giallo.

Sono tutti residenti nel comune di Subbiano. Sul posto vigili del fuoco, Polizia stradale, Croce bianca di Arezzo, Croce bianca di Rigutino, Misericordia di Subbiano con l’infermiere.

Secondo una prima ricostruzione un’auto avrebbe sbandato finendo nel fosso laterale alla strada, la regionale 71, mentre altre due vetture si sarebbero scontrate, causando una vittima. La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora prima dell’apertura di un senso unico alternato. Pesanti le conseguenze sul traffico interessato da camion impegnati soprattutto per le cementerie della zona.