Scontro autopompa Vvf-auto in rotatoria, morto 87enne Ancona

Incidente stradale mortale stamattina nella rotatoria a Torrette di Ancona tra via Tenna e via Conca. Una Toyota Corolla è stata travolta da un’autopompa dei vigili del fuoco che transitava, direzione ospedale, con le sirene azionate per un intervento d’emergenza fuori città.

La vittima, che era al volante dell’auto, è un anconetano di 87 anni residente a Torrette. Secondo una prima ricostruzione – ma sono in corso ancora i rilievi della Polizia locale -, la vettura si sarebbe immessa da via Tenna direttamente nella rotatoria limitrofa; il mezzo pesante dei pompieri, diretto con le sirene azionate verso Agugliano per un intervento anti-incendio, ha centrato la vettura proprio nella parte dello sportello anteriore sinistro, quello del conducente. I vigili del fuoco presenti hanno subito allertato i soccorsi e l’87enne è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso ma poi è deceduto. I vigili urbani hanno raccolto diverse testimonianze di persone presenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.