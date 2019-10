Scontro auto-moto in A12, un morto

Incidente mortale nel pomeriggio sulla A12 Genova – Sestri Levante nei pressi della stazione di Genova Nervi, poco prima delle 16: Ha perso la vita dopo uno scontro frontale con un’auto un uomo di 42 anni, Fabio Lo Re, che viaggiava a bordo di una moto. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo durante un sorpasso, finendo così nella corsia opposta. I medici del 118 hanno provato invano a rianimarlo. Il pubblico ministero Andrea Ranalli ha fatto sequestrare i due veicoli coinvolti e nelle prossime ore incaricherà il medico legale per l’autopsia.

Dopo l’incidente la stazione di Genova Nervi è stata chiusa temporaneamente sia in entrata e sia in uscita. Mentre sul luogo erano intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione primo Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.