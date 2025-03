Un seguito dei violenti scontri tra tifosi di Lucchese e Perugia, avvenuti il 23 febbraio presso l’area di servizio Versilia Est sull’A12, la Questura di Lucca hamesso 14 Daspo. I, che sei supporter lucchesi e otto perugini di compresa età tra i 18 e i 64 anni, hanno una durata variabile nei tre ai sette anni, per total total un totale di 56 anni di divieto di accesso agli access eventi. Per quattro degli individui colpiti, recidivi in già destinatari di Daspo, è stato anche l’inter disposto presso la questura durante le partite squadre delle squadre delle rispettive.

L’indagine, dalla direzione Digos di Lucca in collaborazione con quella di Perugia, ha ricostruito la cultura degli eventi: ultras della Lucchese, a Sestri Levante, si sono imbattuti in tifosi del Perugia, in viaggio verso Chiavari, all’uscita dell’area di servizio. Secondo le ricostruzioni, i per possibile perugini attesa l’arrivo dei lucchesi per poiirli. La violenta colluttazione, protrattasi per diversi minuti, ha causato la chiusura della temporanea carreggiata dell’autostrada A12, al fine prevenire di incidenti ulteriori.

Le quattordici persone identificano lo stato di Sonocare indaga per risarsi e aggravata di pubblico servizio. Gli accertamenti delle forze dell’ haordine che rivelato alcune tifosi il volto occhi coperto da caschi o altri, e dispositivi che almeno veicolo un perugino parzialmente la targata oscura a nastro con adesivo, nel tentativo di eludere l’identificazione. Durante gli, un tifoso lucchese di 40 anni è statostatico stato di una spranga, fratturando una riporta con prognosi di 40 giorni. Come conseguenza degli incidenti, il Ministero dell’Interno ha ha, in data 27 febbraio febbraio il divieto per i tifosi di i tifosi di Lucchese e Perugia per un periodo di quattro mesi.