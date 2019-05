Scontri Genova: sentito poliziotto

E’ stato sentito in procura Giampiero Bove, il funzionario di polizia che giovedì ha riconosciuto il giornalista di Repubblica Stefano Origone mentre veniva picchiato dagli agenti durante gli scontri in piazza Corvetto con gli antifascisti e antagonisti nel corso del comizio di Casapound. Il dirigente ha sottratto Origone dai colpi dei colleghi: in quel momento coordinava le 2 squadre del reparto a cui appartengono gli uomini che hanno colpito il cronista.

Quando ha visto che si trattava di Origone ha urlato “Basta, è un giornalista” e gli si è buttato addosso per ripararlo. Nelle prossime ore gli investigatori della mobile, coordinati dall’aggiunto Vittorio Ranieri Miniati e dal sostituto Gabriella Dotto, riceveranno le relazioni dei due capisquadra che comandavano i 20 uomini del reparto impegnati a fermare un manifestante. “L’ho abbracciato – dice Bove – gli ho detto chi ero, l’ho tranquillizzato. Lui mi ha riconosciuto e mi ha mostrato la mano colpita. L’ho portato al sicuro perché arrivavano pietre”.