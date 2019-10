Sconfitta in Umbria, Renzi: “Accordo sbagliato”

Matteo Renzi commenta la sconfitta Pd-5Stelle in Umbria: “Accordo sbagliato”.

Alle ultime elezioni regionali in Umbria, l’asse Pd-Movimento 5 Stelle è stata distrutta dall’avanzare del centro destra che ha vinto con il 57% delle preferenze. Una sconfitta netta per il centro sinistra.

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha commentato la sconfitta in Umbria di Pd e Movimento 5 Stelle. “Una sconfitta figlia di un accordo sbagliato nei tempi e nei modi. Lo avevo detto, anche privatamente, a tutti i protagonisti. E non a caso Italia Viva é stata fuori dalla partita. In Umbria è stato un errore allearsi in fretta e furia, senza un’idea condivisa, tra Cinque Stelle e Pd. Non ho capito la ‘genialata’ di fare una foto di gruppo all’ultimo minuto portando il premier in campagna elettorale per le Regionali.

Nello staff di Chigi evidentemente c’è qualcuno che pensa che Conte possa fare i miracoli, intervenendo in campagna elettorale e cambiando i risultati: ignorano, questi signori, che i sondaggi sulla fiducia nei leader non si traducono mai in voti”.

Neanche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi è stato tenero: “Piuttosto che accordi all’ultimo minuto, meglio perdere presentandosi da soli.”