Scomparsa Maddalena Parodi, indagini su corpo trovato al largo della Francia

Potrebbe essere di Maddalena Parodi, la pensionata scomparsa lo scorso 20 ottobre da Cogoleto, il corpo ritrovato al largo della Francia lo scorso 26 ottobre.

Il corpo è stato individuato18 miglia al largo della cittadina di La Ciotat, a circa 35 chilometri da Marsiglia. Una volta recuperato, le autorità francesi hanno inviato le fotografie degli oggetti personali ai carabinieri di Arenzano. I militari le hanno mostrate al fratello della pensionata, che avrebbe riconosciuto alcuni gioielli. Per avere la conferma ufficiale, però, sarà necessario aspettare l’esito dell’autopsia.

Maddalena Parodi aveva fatto perdere le sue tracce tra il 20 e il 21 ottobre scorsi: uscita di casa nel pomeriggio del 20, non vi aveva più fatto riotrno e non aveva più dato sue notizie. Il fratello aveva dato l’allarme proprio il 21, quando non l’aveva trovata nell’appartamento e non era riuscito a contattarla in alcun modo. Le indagini erano partite subito, e qualche giorno fa il caso era finito anche a “Chi l’ha visto”, la trasmissione di Rai 3 dedicata alle persone scomparse.