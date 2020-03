In merito alla scomparsa del magistrato Francesco Saverio Pavone, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, rilascia la seguente dichiarazione di cordoglio:

“La Città di Venezia si stringe attorno al dolore dei familiari di Francesco Saverio Pavone, il magistrato della Procura della Repubblica di Venezia che sconfisse la Mala del Brenta e spinse Felice Maniero a diventare collaboratore di giustizia. Persona di grande fermezza, preparata, un vero uomo di Stato: Saverio Pavone, ha dato molto al nostro territorio diventato la sua casa fin dal 1967 quando arrivò in Laguna da Taranto per fare il cancelliere in tribunale. Le sue grandi capacità investigative e la sua intelligenza di magistrato abile e determinato, sono state un grande patrimonio per Venezia e il suo territorio. Non amava apparire ma sapeva lavorare, in silenzio, senza sosta e con un unico obiettivo, garantire la giustizia e applicare la legge. Ricordo l’episodio del luglio di 3 anni fa quando fece arrestare una borseggiatrice che era salita sul suo stesso vaporetto a Piazzale Roma e lo aveva preso di mira: evitò che fuggisse fino all’arrivo dei carabinieri dando un esempio civico di grande spessore.

La sua scomparsa è una brutta notizia per tutti, colleghi, ex collaboratori, forze dell’ordine e semplici cittadini. A nome della Città di Venezia e mio personale esprimo ai suoi familiari il cordoglio di una comunità intera che unisce istituzioni e società civile”.