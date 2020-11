Scippatore su moto rubata 29 anni fa, doppia denuncia

Scippa un’anziana donna usando un ciclomotore che è risultato rubato 29 anni fa. È stato identificato e denunciato dai carabinieri di Tortona (Alessandria) un giovane di 24 anni, ucraino e pregiudicato, che l’8 novembre ha strappato la borsa dalle mani di una pensionata, avvicinandosi a lei in moto e con il viso nascosto dal casco.

E’ stato però ripreso dai sistemi di videosorveglianza.

E’ stato denunciato per furto con strappo e destrezza, e anche per la ricettazione del ciclomotore rubato quando non era neppure nato, oltre che porto di oggetti atti a offendere, visto che è stato trovato in possesso di un paio di forbici da giardinaggio.