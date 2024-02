Sciopero Trasporti 23 Febbraio: Disagi e Ritardi Previsti

È un altro venerdì “no” per i trasporti in Italia, con sciopero generale nazionale previsto per il 23 febbraio. L’agitazione coinvolge sia il settore pubblico che privato, promettendo una giornata difficile per viaggiatori e pendolari. Scopriamo cosa aspettarci e come affrontare questa situazione.

Mobilitazione Nazionale: Disagi per Tutti

Il 23 febbraio è segnato da uno sciopero proclamato da varie sigle sindacali, tra cui Si Cobas, A.l. Cobas, e altri. L’impatto sarà evidente su bus, treni e metropolitane, con possibili ritardi e cancellazioni. Tuttavia, non solo i trasporti saranno coinvolti, ma anche altri settori come scuola, uffici pubblici e fabbriche.

Motivazioni dello Sciopero

Le ragioni dietro questa mobilitazione variano a seconda del sindacato. Temi come le guerre in Ucraina e di Gaza, la sicurezza nei luoghi di lavoro e le richieste di aumenti salariali sono tra i motivi principali che spingono i lavoratori alla protesta.

Orari dello Sciopero e Fasce di Garanzia

Lo sciopero durerà l’intera giornata, dalle 00:00 alle 23:59. Tuttavia, saranno garantite alcune fasce orarie cruciali: dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00. È importante notare che i mezzi in servizio prima dell’inizio dello sciopero dovranno completare il loro tragitto.

Impatto sulle Principali Città Italiane

Le principali città italiane saranno interessate da questa protesta. Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli vedranno possibili disagi nei trasporti. Tuttavia, alcune aziende come Atm a Milano e Eav a Napoli hanno dichiarato di non aderire allo sciopero, garantendo la circolazione dei mezzi.

Conclusioni

Lo sciopero del 23 febbraio rappresenta una sfida per i viaggiatori e i pendolari in tutta Italia. È consigliabile pianificare con attenzione gli spostamenti, considerando i possibili ritardi e le alternative disponibili. Resta aggiornato sugli sviluppi della situazione e adotta le misure necessarie per affrontare al meglio questa giornata di mobilitazione.