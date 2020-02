Sciopero lavoratori Arkad contro chiusura sede genovese

Questa mattina a partire dalle ore 8 si è tenuto un presidio davanti ai cancelli di Abb (via Albareto), che sancisce l’inizio dello sciopero a oltranza per i lavoratori di Arkad. Il il personale Abb ha scioperato due ore in solidarietà con i dipendenti di Arkad.

La protesta è stata proclamata dopo che la direzione del gruppo saudita ha comunicato alle strutture territoriali della Fiom Cgil e ai delegati della rappresentanza sindacale unitaria la volontà di chiudere entro il primo di aprile la sede genovese.

Una rappresentanza sindacale sarà ricevuta in conferenza dei capigruppo domani, martedì 4 febbraio, alle ore 12 presso la sala giunta nuova di palazzo Albini in via Garibaldi.“