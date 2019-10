Sciopero confermato: domani Roma bloccata

La mobilitazione di venerdì 25 ottobre è confermata: sciopereranno mezzi pubblici, taxi e aeroporti.

I sindacati confermano: sciopero generale nella Capitale venerdì 25 ottobre. Di Maio dall’Umbria commenta: “Finalmente abbiamo pronto il disegno di legge per attribuire poteri speciali al sindaco di Roma, spero possa essere approvato entro la metà del 2020”.

Ma Franceschini ribatte: “Di pronto non c’è davvero nulla. Non è stato portato nessun ddl, quando arriverà non ci sottrarremo alla discussione”.

Il segretario della Cgil Maurizio Landini: “È sotto gli occhi di tutti come le aziende non stanno funzionando. Invece di chiedere di ritirare gli scioperi, sarebbe utile che il comune accetti di discutere con i lavoratori il modo in cui risolvere i problemi “.

Il Campidoglio risponde: “Si invita il segretario della Cigl a chiedere informazioni ai propri referenti locali e a rivolgere a loro l’appello ad aprire le trattative che finora non hanno voluto”.

Michele Azzola (Cgil), Carlo Costantini (Cisl) e Alberto Civica (Uil) alla richiesta di dialogo di Virginia Raggi: “La sindaca vuole dialogare? E di cosa? Di licenziamenti e liquidazioni decisi in maniera arbitraria e unilaterale? Altro che sciopero generale, ci sarebbe bisogno di un blocco ad interim di questa gestione scellerata del Comune”.

Landini inoltre sottolinea: ” Le cose non funzionano e credo che la protesta avrà la solidarietà della città”.